GAÜN öğrencilerinden 25 Aralık sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Resim Bölümü öğrencileri Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun anısına hazırlanan ‘25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu, Resim Bölümü 2. Sınıf Atölye Öğrenci Sergisi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye alanında düzenlenen açılış töreninde konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Atalay, serginin 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu gibi önemli bir tarihsel dönüm noktası ile ilişkilendirilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Prof. Dr. Cevat Atalay, “Resim Bölümü 2. sınıf öğrencilerini ve öğrencilerin sergide gösterdikleri başarının mimarları olan Resim Bölümü öğretim üyeleri ve öğretim elemanlarını kutluyorum” dedi.

GAÜN İktisat ve İdari Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut ise 25 Aralık tarihinin Gaziantep için önemine vurgu yaparak, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşunu sanat ile anılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Bulut, sanata ve sanatçıya değer verdiğini ifade ederek ilgili serginin hem şehir hem de öğrenciler için önemli olduğunu vurguladı.

GAÜN Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer de Bölüm olarak şehrin geçmişini anmaya çalıştıklarını ve bu çerçevede oluşturdukları serginin, öğrencileri profesyonel yaşama hazırlayan önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, serginin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu Resim Bölümü 2. Sınıf Atölye Öğrenci Sergisi' GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda 28 Aralık 2022 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.