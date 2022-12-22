GAÜN öğrencilerinden Adana'ya teknik gezi

Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarına ve daha önce planlanmış olan bir üreticinin turunçgil bahçesine gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.

Adana Uluslararası Tarım Fuarına yapılan teknik gezi çerçevesinde öğrencilere tarım makinelerinden, traktör ve biçerdöverlere, tarımsal mekanizasyondan alet ve ekipmana, tohumdan gübreye, fidandan sera ekipmanlarına ve yeni üretim teknolojilerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi sunan Tarım ve Sera Bahçe Fuarı, öğrencilerin konu hakkında bilgi ediniminin yanı sıra tarım sektörüne ait görsel bilgilerinin artmasına ve bakış açılarının genişlemesine imkan sağlayacak.

Ayrıca fuar gezisi sonrası öğrenciler Adana'da bulunan Mandalina bahçesi ziyaret etti. Buradaki Bahçe tesisi, çeşitler, sulama sistemi, gübreleme uygulamaları, zararlılarla mücadele yöntemleri ile ilgili olarak öğrencilere bahçe sorumlusu ve Ziraat Müh. Serdar Vural tarafından bilgilendirme yapıldı. Yetiştiricilikte yaşanılan sorunlar ve çözüm yöntemlerine dair tecrübeler aktarılarak öğrencilerin farklı türlere ait yetiştiriciliği yerinde görmeleri sağlandı.

GAÜN Nizip Meslek Yüksekokulu ders müfredatı içerisinde bulunan Seracılık, Tohumculuk, Fidan Yetiştirme, Gübreleme ve Sulama dersleri çerçevesinde düzenlenen teknik gezi bölüm öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aydın ve Öğr. Gör. Özkan Gökçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.