GAÜN öğrencilerinden bir şampiyonluk daha

Üniversitelerarası Spor Ligleri Üni Lig kapsamında Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin çeşitli branşlarda müsabakalara katıldığını belirten GAÜN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Mürsel Biçer, Amasya'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında bayan ve erkek hokey takımlarının tüm maçlarını kazanarak şampiyon olduğunu belirtti. Hokeyde Gaziantep ve çevresinin özellikle Nizip'in merkez, pilot il durumunda olduğunu kaydeden Prof. Dr. Biçer, “Gaziantep hokeyde Türkiye'de çok başarılı. Dolayısıyla bölgesel olarak bir avantajımız var. Özellikle hokey branşında yarışan sporcuların birçoğu da Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu tercih ediyor. Bizde de bu alanla ilgili milli takımda antrenörlük, hakemlik yapmış Öğr. Gör. Tarkan Tuzcuoğulları, Doç. Dr. Mustafa Özdal, takımın başında giden Arş. Gör. Mehmet Vural gibi milli hakemlerimiz, değerli hocalarımız var. Öğrencilerimizin bu tür başarılar elde ederek ulusal ve uluslararası basında yer almasından Gaziantep Üniversitesi olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu tip müsabakalarda takımlarımızdan dereceler bekliyoruz. Bu bağlamda çeşitli müsabakalara da ev sahipliği yapıyoruz. Tüm sportif faaliyetlere desteğinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personellerine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.