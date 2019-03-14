GAÜN öğrencilerinden biyogaz üretime tesisine teknik gezi

GAÜN Öğr. Gör. İsmail Karalı ve Öğr. Gör. Özge Düren gözetiminde gerçekleştirilen gezide, Proje Müdürü Serkan Kılıç tarafından üretim tesisi hakkında teknik anlatım gerçekleştirildikten sonra geziye katılan öğrencileri tesis hakkında bilgilendirdi. Teknik gezide Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde almış oldukları “Alternatif Enerji Sistemleri” ve “Enerji Yönetimi” derslerinde edindikleri bilgileri pekiştirme imkanı da buldular.

Ayrıca öğrenciler tarafından çalışma prensibi en merak edilen parça olan “Kojen” ünitesine gidilerek yerinde görme fırsatı yakaladı.