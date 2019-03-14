İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAÜN öğrencilerinden biyogaz üretime tesisine teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programları öğrencileri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Biyogaz Üretim Tesisine gerçekleştirilen teknik geziye katıldı.


GAÜN Öğr. Gör. İsmail Karalı ve Öğr. Gör. Özge Düren gözetiminde gerçekleştirilen gezide, Proje Müdürü Serkan Kılıç tarafından üretim tesisi hakkında teknik anlatım gerçekleştirildikten sonra geziye katılan öğrencileri tesis hakkında bilgilendirdi. Teknik gezide Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde almış oldukları “Alternatif Enerji Sistemleri” ve “Enerji Yönetimi” derslerinde edindikleri bilgileri pekiştirme imkanı da buldular.


Ayrıca öğrenciler tarafından çalışma prensibi en merak edilen parça olan “Kojen” ünitesine gidilerek yerinde görme fırsatı yakaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.