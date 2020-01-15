GAÜN öğrencilerinden Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Öğrencileri ile Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi düzenlendi.

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yaşar Ede koordinesinde ‘Gümrük Günleri' kapsamında Lojistik Programı öğrencileri, Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne giderek, gümrük çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gümrük Müdürü Murat Avcu, gümrük müdürlüğünün işleyişi ve gümrükte yapılan işlemlerle ilgili öğrencilere bilgiler verirken, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine kapılarının hep açık olduğunu belirtti.

Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, öğrencilerinin gelişimi için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Gümrük Müdürü Murat Avcu'ya teşekkür etti.