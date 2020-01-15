İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAÜN öğrencilerinden Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Öğrencileri ile Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne inceleme gezisi düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı Öğrencileri ile Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi düzenlendi.


Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yaşar Ede koordinesinde ‘Gümrük Günleri' kapsamında Lojistik Programı öğrencileri, Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne giderek, gümrük çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gümrük Müdürü Murat Avcu, gümrük müdürlüğünün işleyişi ve gümrükte yapılan işlemlerle ilgili öğrencilere bilgiler verirken, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine kapılarının hep açık olduğunu belirtti.


Oğuzeli Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karahan ise, öğrencilerinin gelişimi için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, Gümrük Müdürü Murat Avcu'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.