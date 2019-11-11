GAÜN öğrencilerinden geleceğe nefes kampanyasına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen "Bugün Fidan Yarın Nefes" sloganından hareketle yürütülen Geleceğe Nefes Kampanyası'na GAÜN 3 bin fidan ile destek verdi.

GAÜN öğrenci toplulukları tarafından yapılan organizasyonla, Dülük Baba Ormanı'ndaki ağaç dikim etkinliğine öğrenciler ve GAÜN çalışanları katıldı. GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu nun da destek verdiği kampanya ile 3 bin fidan dikildi. Etkinliği değerlendiren GAÜN Genel Sekreteri Doç. Dr. Ayhan Doğan ilçelerde de bağlı fakülte ve yüksekokulların kampanyaya destek verdiklerini belirtti.

Çocuklarımız ve gençlerimize ağaç sevgisini aşılama adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin 2023 noktasında eş zamanlı bir şekilde başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası'nın Gaziantep'te büyük ilgi görmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Doğan, “81 ilde muhteşem bir ağaç kampanyasına şahit olduk. Sayın Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in de iştirak ettiği programda, üniversitemiz de yerini aldı. Biz de üniversite olarak bu kampanyaya öğrencilerimizle beraber katkı sağladık. Burada amaç çocuklarımıza, gençlerimize çevre bilincini kazandırmak, bu kampanyayla iştirakiyle bu bilincin kazandırılacağına inancımız tam. Hedef daha güzel, daha yaşanılabilir, daha rahat nefes alabileceğimiz daha temiz bir Türkiye'yi gelecek kuşaklara miras olarak bırakmak. Kültürümüzde var olan ağaç sevgisini yaşatmak, çevre bilincini bir sonraki nesle intikalini sağlamaktır” dedi.