GAÜN öğrencilerinden Kentsel Sürdürülebilirlik paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından, Erasmus Plus KA347 Gençlik Projeleri çerçevesinde kabul edilen ''Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim'' projesi çerçevesinde hazırlanan Gençler Karar Alıcılarla Buluşuyor: Kentsel Sürdürülebilirlik Paneli gerçekleşti.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, projenin içerisinde mimar ve mühendis olacak öğrencilerin yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, panlein önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Recep Yumrutaş konuşmasının devamında, “Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizin şehrimizin problemleriyle ilgilenmeleri, çözüm bulmaları, şehri sahiplenmeleri hem eğitimlerine katkı sağlayacak hem de şehre ve topluma katma değer sağlayacaktır. Sizler ülkemizin geleceği ve teminatınızsınız. Ülkemizin en değerli varlıkları siz gençlerimiz ne kadar donanımlı olursanız o kadar özgüvenli olur, geleceğe o kadar güvenle bakabilirsiniz. Gençlerine eğitim vermeyen, yok sayan bir ülkenin geleceği de olamaz” diye konuştu.

''Amacımız köprü vazifesi görmek

Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim projesinin Gaziantep Üniversitesinin Avrupa Birliği projesi olduğunu aktaran GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Özceylan, katılımcılara projeyi tanıtan bir sunum yaparak şunları söyledi: “Bu projedeki amacımız, Gaziantep şehrinin sürdürülebilirliğini nasıl sağlayabiliriz. Ulusal ve yerel karar vericiler var ama bu karar verme mekanizmasında gençlerin ne kadar rolü var ya da gençler bu konuda nasıl katkı sağlayabilir? Bizim amacımız bu bağlantıda bir köprü vazifesi görmekti. Gençlik politikalarında kullanılmaz üzere fikirlerin üretilmesi amacını taşıyan proje çerçevesinde 50'ye yakın öğrencimiz var. Öğrencilerin çoğunluğu Üniversitemiz Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü olmakla birlikte Hasan Kalyoncu Üniversitesinden de öğrenciler var. Biz bu öğrencilerden fikir üretmelerini istedik. Bugün programın ikinci kısmında da bu fikirleri dinleyeceğiz ve tartışacağız.”

''Kent sosyal bir olgudur''

Sürdürülebilirliği daimi olma yeteneği olarak tanımlayan Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi Başkan Yardımcısı Mimar İlker Nedim Çakar ise “Sürdürülebilirliğe iten sebeplere bakıldığında; tüketim üstüne kurulan sistem, habitatın bozulması, modernleşme ve teknoloji hızına ayak uyduramamak, nüfusun hızlı artışı ile kaynakların azlığı sürdürülebilirliği ele almış. Kent, yapıların yan yana gelmesi değil, sosyal bir olgudur. Kentin sürdürülebilirliği ele alındığında konu biraz daha genişliyor” diyerek, sürdürülebilirliğin mimariye yansıması konusunda bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından Duygu Karabay Doğan da sürdürülebilir ulaşım için yaptıkları çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

''Sürdürülebilir ulaşım için çalıyoruz''

Büyükşehir Belediyesi olarak uzun zamandır sürdürülebilir ulaşım için çalıştıklarını söyleyen Doğan,“Gaziray Projemiz bitmek üzere. Küçük sanayi bölgesiyle Organize Sanayi Bölgesini birbirine bağlayan 25 km'lik bir banliyö projesini tamamlamak üzereyiz. Raylı sistemler sürdürülebilir ulaşım ilkesinde üst sırada olan ulaşım türlerinden birisi. Biz de buna yatırım yapmaya devam ediyoruz“ diyerek, sürdürülebilirlik ilkesine uyan çalışmalardan örnekler sundu.

Konuşmaların sonrasında moderatörlüğünü GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özpolat'ın yaptığı panel, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Çevre ve Atık Komisyonu Başkanı Yusuf İslam Yılmaz, Ulaştırma ve Trafik Komisyonu Başkanı Hanifi Gül, İmar ve Planlama Komisyonu Başkanı Evrim Besler ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Anıl Açıkgöz'ün sunumları sonrasında sona erdi.