GAÜN öğrencilerinden okul öncesi eğitime büyük destek

Okula başlama okul öncesi eğitimin bittiği artık ilkokul dönemine geçiş aileler ve çocuklar için çok büyük öneme sahip kritik bir süreçtir. Bundan dolayı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Çocuk Gelişimi programı öğrencileri tarafından hazırlanan hediye paketleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak köy okulundaki yaklaşık 80 öğrenciye okul setleri verildi. Dağıtımı gerçekleştiren GAÜN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretime başlayan öğrencilere başarılar diledi.