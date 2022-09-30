GAÜN öğrencilerine afet kültürü semineri

GAÜN Göç Enstitüsü Öğrenci Temsilcisi ve Milli Eğitim Bakanlığı, Arama Kurtarma Birliği Gaziantep Ekip Lideri Faysal Çelik, Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odası Afet Komisyon Başkanı, Gaziantep Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gönüllüleri Lideri Pınar Akdemir ve AFAD Gaziantep Eğitim Sorumlusu Kibar Kesler tarafından verildi.

“Türkiye'de afet kültürünü oluşturmak lazım” diyen Arama Kurtarma Birliği Gaziantep Ekip Lideri Faysal Çelik, öncelikle öğretmenlerin, okul müdürlerinin, idareci ve yetkililerin bu kurala uyması gerektiğini belirterek, “Gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz büyüklerin doğru yaptığını görürlerse onlar da doğru yapacaklar. Bu kültürü biz oluşturmalıyız, gençlerimizle yeni nesillerle de devam etmeli. Okullarda deprem tatbikatı yapıldığında öğrenciler olayın gerçek olmadığını biliyorlar ve ciddiye alınmıyor. Öğretmenlerimiz ciddiye alır doğru davranış şekillerini kendileri uygularlarsa öğrenci onu zihnine kazıyacak ve afet günü bunu hatırlayıp kendini düzeltecektir“ dedi.

Afet bilincinin yayılmasının, deprem öncesinde, anında ve sonrasında insanların neler yapması gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu aktaran AFAD Gönüllüleri Lideri Pınar Akdemir, “İnsanların binalarında gerekli önlemlerini almasını, evlerinde tehlike avlarını yapmalarını istiyoruz. Evinizde devrilmesi, yıkılması ya da size zarar vermesi mümkün olan eşyalarınıza karşı önlem almanızı, eşyalarınızı sabitlemenizi istiyoruz. Yapısal olan riskler İnşaat Mühendisleri olarak bizim sorumluğumuzda ama bireysel olarak insanların da kendi evlerini korumaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Seminerde, Fizik Öğretmeni Dr. Ali Tunç da deprem dalgalarının oluşturabileceği zararlar konusunda bilgi verirken; AFAD Gaziantep Eğitim Sorumlusu Kibar Kesler ise deprem öncesi, anı ve sonrası hakkında katılımcıları bilgilendirdi.