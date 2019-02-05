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GAÜN öğrencilerine belge kolaylığı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı geliştirdikleri otomasyon sistemiyle öğrenciler artık bu sistem üzerinden elektronik imzalı diploma, not belgesi (transcript) ve öğrenci belgesi alabilecekler.


Öğrencilerin elektronik imzalı diplomanın yanı sıra Türkiye'nin her yerinden öğrenci belgesi ve not belgesini (transcript) otomasyon sistemiyle alabileceklerini söyleyen GAÜN Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yasemin Kamış, “Otomasyon üzerinden belge talebinde bulunun öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeden elektronik imzalı olarak belgelerini alabilecekler. Bu sistem öğrencilerin işlerini kolaylaştıracak” diye konuştu.


Kamış,bu işlemler için öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacağını da belirtti.

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