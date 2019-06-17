GAÜN öğrencilerinin geleneksel yıl sonu sergisi açıldı

Serginin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zuhal Arda, mezuniyet sergilerinin kendisini hep hüzünlendirdiğini çünkü öğrencilerin yeni bir hayata adım atarken aynı zamanda bir ayrılış anlamına geldiğini belirtti.

Prof. Dr. Arda, “Anne karnından ayrıldığımız ilk günden beri ayrılışlar bizi hep hüzünlendirir. Her ayrılış da bir başlangıca gebedir. Dolayısıyla hepinize güzel başlangıçlar diliyorum. Eserlerinizi gezeceğiz, kaç yıl boyunca aldığınız buradaki emeklerin sonucu bu sergi. Bir yol aldınız ama bundan sonraki yol alışlarınız, bir yerlere gelmek elbette sizin çabanızla olacak. Yolu sanattan geçenler mutlaka bir gün bir yerlerde sizlerle yeniden bir jüri üyesi olarak, bir sergi açılışında, bir güzelliği paylaşırken karşılaşacağız. Mutlaka yolumuz bir yerlerde kesişecek. Bu kesişmelerin sık olması dileğiyle, gelecek yaşantılarınıza güzelliklerle, başarılarla başlamanızı diliyorum” dedi.

140 Eserin yer aldığı sergide, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı ve Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Elif Şenel de, serginin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile Resim Bölümü öğrencilerinin derslerde ürettikleri işlerden oluştuğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.