GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili görücüye çıktı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu'nun (ORET) tasarım ödüllü elektrikli otomobili ECOTRON Sanko Park'ta sergileniyor.

Gaziantep Üniversitesinde AR-GE faaliyetlerini sürdüren ORET öğrencileri kendi atölyelerinde yüzde 100 yerli elektrikli otomobillerini üretti. ORET geçtiğimiz yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Alternatif Enerjili Araç Yarışında “ECOTRON-3” isimli aracı ile görsel tasarım ödülüne layık görülmüştü. Her yıl TÜBİTAK'ın düzenlediği Alternatif Enerjili Araç Yarışması (Efficiency Challenge Electric Vehicle) endüstriyel uygulamaların gelişmesine katkıda bulunabilecek bilgi ve tecrübe birikimine sahip genç mühendislik öğrencilerine ve temel bilimcilere destek olmayı temel amaç ediniyor. Ayrıca, alternatif enerji ile çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, katılımcıların alternatif enerji ile ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmeleri, deneyim kazanmaları ve bu yolla alternatif enerji kaynaklarını kullanımı konusunda ülke genelinde farkındalığın artırılması hedefleniyor. Sanko Park içerisinde iki gün sürecek olan tanıtımın amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten ORET Topluluk Başkanı Berk Topçuoğlu, “Bizler mühendislik öğrencileri olarak derslerde gördüğümüz teorik bilgiyi bu kulüp çatısında pratiğe döküyoruz. Tasarım ve analizlerini tamamladığımız ürünleri kendi atölyemizde imal ediyoruz. Yaptığımız bu projeleri Gaziantep halkıyla buluşturmak istedik. Yıllardır TÜBİTAK'ın Alternatif Enerjili Araç Yarışmasına katıldık ve birçok başarı elde ettik. Yerli otomobile geçişte bu yarışların önemini ve katılan öğrencilerin geleceğin otomotiv sektöründeki mühendisleri olabileceğini halka aktarıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği elektrikli otomobil ECOTRON-3, 1-2 Mart tarihlerinde Sanko Park'ta sergilenecek.