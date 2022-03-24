GAÜN öğrencileriyle halı tasarımı üzerine söyleşi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı öğrencileri, Gaziantep'te faaliyet gösteren A-Halı Tasarım firmasını ziyaret etti.

Etkinlikte, A-Halı Tasarımı Genel Direktörü Aslı Erşahan, geçmişten günümüze gelen halı kültürü, motiflerle modern bir sanata dönüştürme süreci, son trendler, trendlere uygun halı örnekleri hakkında bilgi verdi. Halı tasarımcısı adaylarına, tasarım çizgisinin yanında, satış ve sunum süreçlerinin önemini vurgulayan Erşahan, “Halıyı halı yapan tasarımıdır. Halı sanayisine, butik halı üretimi ve satışını yapan yeniliklere açık tüm firmalara destek olmayı hedeflediklerini ve halı sektörünün olmazsa olmazı olan desen ve tasarımı daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz ” dedi. Öğrencilerin gerçekleştirdiği halı örneklerini incelenerek, Halı Tasarımı Yarışması için inovatif fikirler sunan Erşahan, bölüme her türlü desteğe açık olduğunu belirtti. Son trendler göz önünde bulundurularak yapılan halı koleksiyonların sunumu ile desteklenen etkinlikte, Halı Tasarım Programında gerçekleştirilen tasarımları incelendi. Klasik halılardan modern dokunuşlara uzanan halı tasarım süreçleri de incelenerek, renk kartela oluşum aşamaları gerçekleştirildi. Etkinliğin sektör-üniversite işbirliğini güçlendirdiğini belirten Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek, Üniversite bünyesinde halıcılık sektörüne yönelik açılan ilk program olması sebebiyle bölüm öğrencilerinin çok şanslı olduğunu ve buna benzer etkinliklerle akademik alt yapının teori ile perçinlenmesine devam edileceğini söyledi.

Soru-cevap bölümü sonrasında etkinlik sona erdi.