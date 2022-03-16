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GAÜN öğrencisi milli sporcudan büyük başarı

İstanbul Ataköy Salonu’nda 19 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Aysel Yılmaz, gülle atmada milli takımda yer aldı.

İstanbul Ataköy Salonu'nda 19 ülkeden 396 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencisi Aysel Yılmaz, gülle atmada milli takımda yer aldı.


GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Antrenör Eğitimi Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Aysel Yılmaz, 27. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda gülleyi 16.06 atarak Balkan 3'üncüsü oldu. 19 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda milli takım sporcuları, 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederek ilk sırada yer aldı.


Aysel Yılmaz Temmuz'da yapılacak ‘İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için kota almaya çalışacak. Aysel Yılmaz, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

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