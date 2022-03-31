GAÜN öğrencisi Ünilig Şampiyonu oldu

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Eren Akkurt, Balıkesir'de düzenlenen Üniversitelerarası Karate Şampiyonası Erkekler Şampiyonası'nda birinci oldu. Yine Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Fatma Akyüz ise Şampiyona da 3'üncü oldu.

Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Unilig Karate Şampiyonası'nda GAÜN öğrencisi Eren Akkurt 75 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak podyumun zirvesine çıkma başarısı gösterdi. Aynı fakülte öğrencisi Fatma Akyüz ise Şampiyona da 3'üncü oldu. Şampiyon olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesinde kaliteli eğitimin yanı sıra spor alanında öğrencilere büyük imkânlar sunduklarını belirtti. Prof. Dr. Özaydın, “Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Unilig Karate Şampiyonası'nda öğrencimiz şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Üniversitemiz; sağlık, mühendislik, sosyal bilimlerde olduğu gibi spor alanında da fark yaratmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

Karate Unilig Türkiye Şampiyonası, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Şampiyonaya 66 farklı üniversiteden 400'e yakın sporcu, çalıştırıcı ve yönetici katıldı.