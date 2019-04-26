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GAÜN Personeline Yangın Eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler MYO, Turizm ve Otelcilik MYO ve Turizm Uygulama Oteli personeline GAÜN Sivil Savunma Uzmanlığı birimi tarafından Eğitim Fakültesinde yangın eğitimi verildikten sonra yangın tatbikatı yapıldı.


GAÜN Sivil Savunma Uzmanı Hanife Eyyüp,GAÜN hizmet binalarında çıkacak yangınları önleme, yangından korunma ve müdahale yöntemleri hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından birim bazında eğitimler düzenlendiğini belirterek şunları söyledi, “Bu eğitimlerin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerini almak ve aldırmaktır.”


Sivil Savunma Uzmanı Hanife Eyyüp tarafından verilen eğitimde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana gelen yangınlara karşı kurum personellerimize, yangına karşı hazırlıklı olmaları amacıyla yangın anında izlenmesi gereken harekat tarzı, yangın sınıfları, yangınlara karşı uygulanacak müdahale yöntemleri, kaçış yolları, tahliye, söndürme sistemleri, ihbar ve alarm sistemlerine ait tedbirler gibi konularda bilinmesi gereken hususlar anlatıldı.

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