GAÜN Projesi'ne Avustralya Büyükelçiliği'nden DAP desteği

GAÜN Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Yılmaz tarafından Avustralya Büyükelçiliği'nin Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında finanse edilen Suriyeli Genç İşçilere Yönelik İş Güvenliği ve İlkyardım Eğitimi Projesi kabul edildi.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Yılmaz, 2015 yılında Suriyeli İşadamları Derneği SİAD'e yaptığı ziyarette, derneğin Genel Sekreteri SaadChouihna ile yaptığı görüştü. Görüşmede başta kimya veya kimya alt sektörlerinde faaliyet gösteren ve SİAD'a bağlı 150'nin üzerinde işletme olduğunu ve bu işletmelerde çalışan Suriyeli işçilerin iş güvenliği ve ilk yardım alanlarında eğitime ihtiyaçlarının olduğu bilgisini aldığını belirten Yılmaz, “O süreçte bu ihtiyaca yönelik ne yapılması gerektiğini düşündüm. Bu konuda yapılabilecek çalışmaları değerlendirirken, Avusturalya Büyükelçiliği'nin DAP programı kapsamında, bu tür projelere destek vermek üzere çağrıya çıktığını gördüm. Uzun bir hazırlık evresinden sonra 2016 Ağustos döneminde bu programa başvuru yaptım. O yılki bütçenin yetersizliğinden projemiz daha sonra değerlendirilmek üzere askıya alındı. 2018 yılı Ağustos ayında projenin revize edilerek tekrar sunulması istendi ve yaptığımız revizyonlar ile birlikte projemiz destek görmeye hak kazandı” dedi.

İşletmelerin kimyasal riskleri belirlenecek

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim. Üyesi Yılmaz aynı zamanda proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere de değinerek, “SİAD işbirliğiyle pilot işletmeler ile birlikte çalışacağız. Bu işletmelerin kimyasal risklerinin belirlenmesinin ardından, bu riskleri kaldırmaya yönelik raporlama sürecimiz başlayacak. Bu yönüyle de projemiz, Suriyeli işçilerin özellikle kimyasal anlamda iş güvenliği ve ilk yardım konularındaki eksikliklerinin araştırılması ve bu eksikliklere yönelik bir eğitim müfredatı hazırlanarak bu çalışanlara pilot düzeyde eğitim verilmesini içeren bir başlangıç projesi özelliği taşıyacak. Oluşturulacak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerindeki eğitim müfredatı çalışması ile Suriyelilere yönelik hazırlanacak diğer mesleki eğitim projelerine referans teşkil edecek çıktılara ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

6 ay sürecek proje kapsamında, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu akademik personellerinden Öğr. Gör. Ömer Uçtu, Öğr. Gör. Özkan Bozoğlan ve Öğr. Gör. Dr. Emre Harun Karaaslan araştırmacı olarak destek verirken, Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) proje sürecine yürütme anlamında teknik destek sağlayacak.