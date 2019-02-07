GAÜN Psikolojik Destek Biriminden İl Müftüsüne ziyaret

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde hizmet veren Psikolojik Destek Birimi (PDB), Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'i makamında ziyaret etti.

Hasta ve hasta yakınlarına hem psikolojik rehabilitasyon yapmak, hem de hastanede yaşanacak tatsız olayların önüne geçmek için 2015 yılında kurulan, bir psikolog, bir hemşire ve bir din görevlisinin hizmet verdiği PDB biriminde görev yapan psikolog Yunus Kırmızıoğlan, hemşire Dilek Aydın ve din görevlisi Hüseyin Çalışkan'ın eşlik ettiği ziyarette birçok konu ele alınarak fikir alış verişinde bulunuldu.

Psikolojik Destek Biriminin kurucusu Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, birimin aynı zamanda organ bağışı konusunda yapmış olduğu faaliyetleri de dile getirdi. Bu nedenle cuma namazı gibi büyük halk kitlelerinin bir araya geldiği ortamlarda cami hocalarının organ bağışı hususunda bilgilendirici hutbeler vermesini ve böylece cemaatin bilinçlendirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ise ziyaret ile ilgili memnuniyetini dile getirerek desteklerini esirgemeyeceklerini, en kısa zamanda din görevlileriyle toplanıp bu husus ile ilgili bir girizgah yapacağını ifade etti.