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GAÜN rektörlüğünün çiçek hassasiyeti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

Dr. Arif Özaydın, rektörlük görevine atanması nedeniyle kendisine kutlama çiçeği gönderilmemesini, bedelinin Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanması çağrısında bulunmuştu. GAÜN Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Ayşe Balat ve Prof. Dr. Recep Yumrutaş da aynı hassasiyeti yineleyerek çiçek gönderilmesi yerine bağışta bulunulmasını istedi.


Rektör Prof. Dr. Özaydın hassasiyetini devam ettiren yardımcılarına teşekkür ederek, bağış yapmak isteyenlerin kutlama amacıyla çiçek gönderilmesi yerine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ziraat Bankası Gaziantep Merkez Şubesi TR39 0001 0000 4290 6013 4550 01 hesabına bağış yapılmasını rica etti.

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