GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür'den İslahiye ziyareti

Dr. Ali Gür ve üniversite üst yönetimi İslahiye Kaymakamlığı, İslahiye Belediye Başkanlığı ve GAÜN İslahiye Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

GAÜN heyetinin makamında ziyaret ettiği İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Heyet daha sonra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural'ı makamında ziyaret etti. Vural, İslahiye Belediyesi olarak Gaziantep Üniversitesi'ne her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde bulunan İslahiye Meslek Yüksekokulu ile İslahiye İİBF Dekanlığı'nı ziyaret eden Prof. Dr. Gür'e, İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Paksoy tarafından günün anısına Türk bayraklı, işlemeli tabak hediye edildi.

Protokol ziyaretlerine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Metin Bedir, Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Avni Gökalp, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan ile İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy katıldı.