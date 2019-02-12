GAÜN resim bölümü öğrencileri çalışmalarını sergiledi

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Avni Gökalp, insan yetiştirmenin çok önemli olduğunu belirterek, “İnsan yetiştirmek sadece ders vermek, matematik, edebiyat çalışmak değil. İnsan yetiştirmenin en önemli öğelerden birisi sanata önem vermek. Öğrencilere sanatı sevdirdikleri ve yaygınlaştırdıkları için Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerine ve öğrencilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Serginin çok ayrıcalıklı olduğunu yalnızca seyirlik değil, düşündüren ve eleştirel bakabilmeyi de destekleyen çalışmalardan oluştuğunu belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, “Öğrencilerin iç dünyalarını sanat dünyasıyla kesiştiği bir noktada biçimlendiğini düşünüyorum. Bu sanatsal etkinliklerle, toplumun sanatçı duyarlılığını eriştirilmesi noktasında önemli işler yapılıyor. Bu çerçevede sergi sadece Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde sergilenmekle kalmayıp kampüs içerisinde bir salonda da tekrarın sağlanarak tüm öğrencilerin erişebileceği bir nokta da yeniden sergilenmesi gerektiğini düşünüyor ve müjdesini de veriyorum” diye konuştu.

Toplam 61 eserden oluşan ‘Özgün Baskı Atölye' sergisi 11 - 17 Şubat 2019 tarihlerinde GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.