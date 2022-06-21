GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde hemşirelik bölümünden 200, ebelik bölümünden ise 78 olmak üzere toplam 278 öğrenci mezun olarak diploma aldı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen törenin açılışında konuşan GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, hemşirelik ve ebelik mesleğinin temelinde insan sevgisi olduğunu vurguladı.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Kervancıoğlu konuşmasının devamında, “Eğitim hayatınız boyunca sizlere aşılanmış olan insan ve hasta haklarına saygılı, sabırlı, hoşgörülü, şefkatli ve merhametli birer sağlık çalışanı olma yolunda gereken her türlü çabayı göstereceğinize eminim. Bugüne kadar öğrenciydiniz ama artık birer ebe ve hemşire olarak toplum sağlığımızın geliştirilmesinde sorumluluk sahibi olacaksınız. Bir GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olarak başarılarınız bizleri onurlandıracaktır. Bilimin ve teknolojinin bu kadar hızla ilerlediği bir çağda lütfen yerinizde durmayın, kendinizi geliştirmeye ve yaşam boyu öğrenmeye devam edin” dedi.

Mezun öğrenciler adına konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Birincisi Rehima Juhar Yassın ise Gaziantep Üniversitesi mezunları olarak köklü ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip, donanımlı ve bilgili bir kuşak olduklarını belirterek, “Bu bilinçle hayata sarılarak hak ettiğimiz yerlere geleceğiz ve bizden sonraki kuşaklara örnek olacağız. Ellerimize doğan canlarla ellerimizde yiten hayatlar arasında yaşadığımız tarifsiz duygularımız olacak. Bir ebe olarak kadınların ve ailelerinin kalbini, ruhunu ve bedenini iyileştirme olanağına sahibiz” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu tarafından fakültede dereceye girenlere plaket ve diplomaları takdim edildi. Hemşirelik ve ebelik bölümlerinde dereceye giren ve mezun olan öğrenciler fakülte öğretim üyelerinin elinden diplomalarını aldı.

Tören, hemşirelik yemini ve ebelik andının okunması sonrasında mezunların keplerini havaya atmasıyla sona erdi.