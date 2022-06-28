GAÜN Sosyal Bilimler MYO'da mezuniyet sevinci

Mezuniyet töreninin açılışında konuşan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur, mezun öğrencilere seslenerek sabırla ve çalışma azmini kaybetmeden yaşamda yol almalarını söyledi. Prof. Dr. Uğur, “İstediğiniz ve sevdiğiniz şeyi tespit ettikten sonra, onu bulunduğu yerden hiç kimse alıp size vermeyecek. Bulunduğu yerden alması gereken kişi sizsiniz. Önemli olan istediğiniz şeyle, bulunduğunuz durum arasındaki mesafeyi ve yolu doğru bir metodla, sabır ve azimle gitmenizdir. O yol Atatürk'ün çizmiş olduğu yol ile ne kadar uyumluysa asla yanlışa, yozlaşmaya, başarısızlığa uğramayacaksınız” şeklinde konuştu.

Sosyal Bilimler MYO Birincisi Ayşe Selcan Şimşek de tam bağımsız bir Türkiye'ye kendi üreteceğimiz bilim ve sağlam bir ekonomiyle ulaşabileceğimizi vurgulayarak, “Türkiye'mizi bilimde, teknolojide ve ekonomide tam bağımsız kılmak ve bunu sürdürmek bizim Türk dünyasına borcumuz. Bunu başaracağımıza inancım ve güvenim tam” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Atilla Ahmet Uğur, tarafından dereceye giren mezunlara mezuniyet belgeleri ve hediyeleri verildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni, mezun olan 364 öğrenciye öğretim üyeleri tarafından diplomalarının verilmesi ve kep atma töreni ile sona erdi.