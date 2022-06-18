GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri coşkuyla mezun oldu

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreni açılışında konuşan GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka, mezun öğrencilere seslenerek, onları güzel bir gelecek ve hayat mücadelesi beklediğini belirtti. Prof. Dr. Saka, “Elbette zorlanacaksınız, hayat öğrencilik yıllarınızda olduğu gibi olmayacak. Ancak yılmayın, korkmayın, çalışma azminizi, ülke, bayrak ve vatan sevginizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Sizleri her türlü güçlüğün üstesinden gelecek beceri ve bilgiler ile donattık. Sevgili antrenörler, spor yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenleri, sizler birer Gaziantep Üniversitelisiniz, hayatınızda birçok şey değişecek ancak ömrünüz boyunca Gaziantep Üniversiteli olarak kalacaksınız. Bizleri, üniversiteniz, fakültenizi ve bölümünüzü unutmayın” dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Aysel Yılmaz'ın mezuniyet törenine katılamaması nedeniyle yayımladığı mesajda, Gaziantep Üniversitesinde geçirdiği eğitim öğretim hayatı boyunca güzel anılar, birçok kazanım biriktirdiğini ve unutulmaz dostluklar kurduklarını ifade ederek, “Amacımız bu kazandığımız mesleki bilgileri tecrübeye dönüştürecek fırsatları yakalamak. Kuşkusuz bu süreç okul hayatımızdan daha zor olacak. Zaman zaman umutsuzluğa kapılacak ve belki zorlu hayat şartlarında karamsarlığa düşeceğiz. İşte o zaman bu toprakların hangi şartlarda ve nasıl kazanıldığını hatırlamamız gerekir. Bu yüzden her bir fert olarak hep doğruyu ve hep ileriyi hedeflemeliyiz” diye konuştu.

Fakülte Birincisi Aysel Yılmaz'ı temsilen Fakülte İkincisi Gizem Yılmazer'e Fakülte Dekanı Prof. Dr. Yavuz Saka tarafından plaketi takdim edilerek, yaş kütüğüne künyesini çaktırdı.

Açılış konuşmaları sonrasında fakültede ve bölümlerde dereceye giren ve mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerini verildi. Tören, öğrencilerin öğretmenlik yeminini okuması ve kep atılmasıyla sona erdi.