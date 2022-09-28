GAÜN standına ziyaretçilerden tam not

Ortadoğu Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarına katıldı.

15 yıldır İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı ile Ortadoğu Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarlarına katılan Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı öğrencileri doğal taş ve gümüş takılarını sergileyerek büyük beğeni aldı.

Gaziantep Kuyumcular Odası desteğiyle gerçekleşen 16. Ortadoğu Altın, Mücevher ve Gümüş Fuarı açılışında, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Start Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Musa Öztürk ve Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Tuncay Tabur GAÜN Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı standını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Adana, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa ve İzmir Kuyumcular Oda Başkanları ile çeşitli şehirlerden gelen kuyumcu esnafının da GAÜN Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programı standını ziyaret ettiği fuarda; iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Görevlileri Remzi Öztekin, M. Nuri Durucu ve Emrah Ateşli'nin yer aldığı stantta, bölüm teknikerleri Nurten Sökücü ve Melike Şahin ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler açısından mesleki alanda iş yeri staj yerleri tespit edildi.