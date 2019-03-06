GAÜN Stem eğitiminde Türkiye'de ilklere devam

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından Hollanda Dışİşleri Bakanlığı tarafından finance edilen ‘Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi' kapsamında, Türk ve Suriyeli öğretmen ve öğretmen adaylarına STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) eğitimi verildi.

GAÜN Teknopark Eğitim Salonları'nda devam eden eğitimleri değerlendiren GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin şehrin eğitim alanında gelişmesi için önemli bir misyonu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Gür, "Eğitim ve Mühendislik Fakültelerimiz buluş yapma, ticarileştirme, mucit gibi düşünme konusunda ortak çalışmalar yürütüyor. Bu proje kapsamında öğretmenlerimize yeni konseptler konusunda eğitim vermenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Öğretmenlerin mucit gibi düşünmesini desteklersek, öğrencilerden de icatçı karmalarını bekleyebiliriz. Bu manada yapılan bu eğitimi kıymetli buluyorum" diye konuştu.

Farklı bakış açısı sunmayı hedefliyoruz

Projeyi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Gür, “Bu eğitimin, yenilikçi, sorgulamaya dayalı becerilerin geliştiği sanayi 4.0 çağını yaşadığımız günümüzde öğretmenlerin, öğrencilerin 21. yy becerilerini geliştirmelerine yönelik katkıları olacak. Öğretmenler buna yönelik ders planı hazırlıyorlar ve bu tür yarışmalara katılacaklar. TÜBİTAK ve diğer proje dallarında açılan yarışmalara eğitimde kazandıkları farkındalıkla destek olacağız. Bunun dışında eğitimin içeriğinde Arduino gibi teknoloji ve Mbotlarla, robotic eğitimleri de sunduk. Yapılan bu eğitimle Gaziantep'teki öğretmenlerimize farklı bir bakış açısı sağlamayı düşünüyoruz. Gaziantep Üniversitesi ve Target TTO desteğiyle Türkiye'ye bu eğitimleri yaymayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise TDP kapsamında yürütülen ve Hollanda Dış İşleri Bakanlığı tarafından finance edilen Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesinin amaçlarından birinin Türk ve Suriyeliler arasında entegrasyonu güçlendirmek olduğunu belirterek, bu eğitimin bu hedefe ulaşmakta önemli bir araç ve etkinlik olduğunu vurguladı.

STEM eğitimi hakkında bilgiler veren Eğitmen Dr. Öğr. Gör. Mehmet Başaran, "Fen, Mühendislik, Teknoloji, Matematik disiplinlerinin bütünleşik olarak öğretilmesi olarak tanımlanan STEM, ABD ve Avrupa'da uzun süredir uygulanmaya çalışılan, ülkemizde ise 2011 yılından itibaren hız kazanmaya başlayan bir eğitim program modeli. Bu eğitimi Milli Eğitimdeki öğretmenlere veriyoruz. Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile verdiğimiz bu eğitimde diğer STEM eğitimindeki benzerlikleri içermekle birlikte farklılık olarak STEM ve Maker eğitimini birlikte yürütüyoruz. Ayrıca bu eğitimler okul öncesi öğretmenleri ile yüz yüze çalışmaları içermesinden dolayı Türkiye'de ilk olma niteliğini taşımaktadır. Öğretmenler STEM eğitimi kısmında derse nasıl entegre olabileceklerini öğreniyorlar. Maker'da ise daha çok kodlama ve robotic ağırlıklı eğitimler alıyorlar. Biz 5 günlük ve her gün 10 saati aşkın eğitim sunuyoruz" diye konuştu.

Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Simge Akbaş ise, proje kapsamında finanse edilen STEM eğitimine toplamda 241 öğretmen ve öğretmen adayı başvurduğunu yapılan inceleme ve mülakatlardan sonra 10'u Suriyeli 15'i Türk olmak üzere 25 öğretmenin eğitime devam ettiğini belirtti.