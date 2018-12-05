GAÜN TDP, barış elçileri projesi ile Rotterdam'da

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi'nin ortaklığıyla yürütülen “Peace Dialogue Campus Network, Fostering Positive Attitudesbetween Migrantsand Youth in Hosting Societies” isimli projenin ilk workshop'u Erasmus Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ -KA2 Yenilik İçin İşbirliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Programı kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi'nin ortaklığıyla yürütülen “Peace Dialogue Campus Network, Fostering Positive Attitudesbetween Migrantsand Youth in Hosting Societies” isimli projenin ilk workshop'u Erasmus Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde gerçekleştirildi. Avrupa'da göçmenlere karşı olan önyargıların üstesinden gelmek, ayrımcılığı gidermek ve kültürlerarası iletişim yoluyla entergrasyonu sağlamaya yardımcı olmak için olumlu tutumlar geliştiren, daha barışçıl bir nesli teşvik etmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi'nin koordinatörlüğünü yaptığı projenin katılımcıları arasında İtalya Bologna Üniversitesi, Almanya Humboldt Üniversitesi ve Portekiz Aberta Üniversitesi de bulunmaktaydı. Proje toplantısında bütün üniversiteler göç ve entegrasyon ile alakalı farklı sunumlar yaparken, GAÜN tarafından da Proje Döngüsü Yönetimi, göç ve entegrasyon ile ilgili örnek projeler, Toplumsal Duyarlılık Projeleri konuları ele alınarak öğrenciler bu konuda bilgilendirilerek, kendi projelerini oluşturabilmeleri için cesaretlendirildi. Toplantıya konuk olarak katılan Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz da konuyla ilgili bilgi ve görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Gaziantep Üniversitesi'nden Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi Öğretim Görevlisi Simge Akbaş ve 5 öğrenci katılım sağlayarak sunumlar gerçekleştirdi.