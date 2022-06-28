GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu mezunları uğurlandı

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşen törenin açılışında konuşan Rektör Danışmanı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri doğrultusunda gençlerin omuzlarında büyük bir sorumluluk bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Şekeroğlu konuşmasının devamında, “Sizlerin bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyor ve güveniyoruz. Sizlerin bugüne gelmesinde emeği olan anne ve babalarınıza, eğitim hayatınızdaki tüm öğretmenlerinize, meslek yüksekokulumuzun kıymetli akademik, idari ve destek personellerine teşekkür ediyor, sizleri vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı hizmetler sunmak üzere uğurluyoruz” şeklinde konuştu.

Mezunlar adına konuşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Birincisi Simay Eren de, “Bugün bizler için hem mutlu hem hüzünlü bir gün. İki yıl boyunca, verilen emeklerin karşılığı sonunda, şu an sizlerin huzurunda bu kürsüde bulunmaktan büyük bir onur duymaktayım. Mezun olmamız hepimiz için bir son gibi görünse de yarınlarımıza atılan yeni adımlardır” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında dereceye giren öğrencilere ve mezunlara belgeleri ile plaketleri takdim edildi. Tören mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla son buldu.