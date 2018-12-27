İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı 1.

sınıf öğrencileri Mesleki Uygulamalar dersi bünyesinde GAÜN Tıp Fakültesine ek olarak yapılan Çocuk Hastanesi binası inşaatına teknik gezi düzenledi.


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Erkan Alkan ve Öğretim Görevlisi N. Altay Eren koordinatörlüğünde yapılan teknik gezide, öğrenciler inşaat alanındaki uygulama ve imalatları yerinde inceleme olanağı buldu. Teknik gezide kaba inşaatı tamamlanan binanın ince işleri yerinde görüldü. Dilatasyon derzleri, bina kaplama imalatları, tavan kaplama imalatları, duvar sıva imalatları, yangın, su, elektrik tesisatları, ıslak ve kuru mekân uygulamaları hakkında bina ince işlerinden sorumlu yetkili mimar ve şantiye şefi tarafından öğrencilerin merak ettikleri teknik konular hakkında detaylı bilgi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.