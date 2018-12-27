GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri teknik geziye katıldı

sınıf öğrencileri Mesleki Uygulamalar dersi bünyesinde GAÜN Tıp Fakültesine ek olarak yapılan Çocuk Hastanesi binası inşaatına teknik gezi düzenledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Erkan Alkan ve Öğretim Görevlisi N. Altay Eren koordinatörlüğünde yapılan teknik gezide, öğrenciler inşaat alanındaki uygulama ve imalatları yerinde inceleme olanağı buldu. Teknik gezide kaba inşaatı tamamlanan binanın ince işleri yerinde görüldü. Dilatasyon derzleri, bina kaplama imalatları, tavan kaplama imalatları, duvar sıva imalatları, yangın, su, elektrik tesisatları, ıslak ve kuru mekân uygulamaları hakkında bina ince işlerinden sorumlu yetkili mimar ve şantiye şefi tarafından öğrencilerin merak ettikleri teknik konular hakkında detaylı bilgi verildi.