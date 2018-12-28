GAÜN Teknik Bilimler MYO' da “Tekstil Giyim Ayakkabı Ve Deri Bölümü Danışma Kurulu” Toplantısı Düzenlendi

Toplantıya Tekstil-Giyim sektöründen ASBA Tekstil A.Ş. Sahibi Sema Albayram, Selçuk İplik A.Ş. İşletme Müdürü Devlet Kayar ve GAÜN öğretim elemanları Öğr. Gör. Muhittin Metin, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Özdemir, Öğr. Gör. Dr. Seval Uyanık ve Öğr. Gör. Emine Nabioğlu katıldı. Danışma Kurulu toplantısının açılışında konuşan Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Muhittin Metin Üniversitemizin danışma kuruluna çok önem verdiğini, sektör temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunarak işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini belirtti. Öğr. Gör. Metin, sektör temsilcilerinin bölümümüzden istek ve beklentilerini detaylı olarak konuşmak istedikleri için bu toplantının düzenlendiğini söyledi. ASBA Tekstil A.Ş. Sahibi ve İşletme Müdürü Sema Albayram, öncelikle kendisinin bu toplantıda bulunmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, işletmesi ve sektör hakkında ayrıntılı bilgilendirmede bulundu. Albayram, Giyim Üretim Teknolojisi programı ve müfredatı ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunarak, özellikle üretim planlaması ve iş akışı konularına ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti. Selçuk İplik A.Ş. İşletme Müdürü Devlet Kayar, kendisinin hem Tekstil Teknolojisi bölümünün eski bir öğrencisi olduğunu hem de 11 yıldır tekstil sektöründe çalıştığını belirtti. Devlet Kayar, iş hayatına başlarken karşılaştığı sorunlara değinerek, mezun öğrencilerin de muhtemelen aynı zorluklarla karışılacağını söyledi. Devlet Kayar, Tekstil teknolojisi programındaki müfredatla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunarak, sektörün istek ve beklentilerini ifade ederek, özellikle Tekstil Bölümü öğrencilerinin bizzat kendilerinin yapacağı uygulama ve test derslerine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Bölüm öğretim elemanları Öğr. Gör. Muhittin Metin, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Özdemir, Öğr. Gör. Dr. Seval Uyanık ve Öğr. Gör. Emine Nabioğlu, sektör temsilcileri ASBA Tekstil A.Ş. Sahibi Sema Albayram, Selçuk İplik A.Ş. İşletme Müdürü Devlet Kayar bu görüşlerini not ettiklerini ve buna göre düzenlemeler yapılacağını belirtti. Ayrıca bölüm öğretim elemanları sektör temsilcilerine; öğrencilerimizin staj, uygulama ve teknik gezi gibi konularında sektör ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı görüş alışverişi sonunda katılımcılar tarafından bu toplantının bölümümüz ve öğrencilerimiz için faydalı olması temennilerinde bulunuldu. Ayrıca bütün katılımcılar tarafından danışma kurulu toplantısının çok verimli olduğu ve danışma kurulu toplantılarının devam etmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.