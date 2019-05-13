GAÜN Teknik Bilimler MYO öğrencileri CAHİDE'ye gezi düzenledi

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi kapsamında, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Süt ve Besi Hayvancılığı Programı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bestami Dalkılıç ve Öğr. Gör. Dr. Ahmet Sarper Bozkurt 'un koordinatörlüğünde sahipsiz, yaralı, engelli veya kazazede olan kedi ve köpeklerin Gaziantep ilinde farkındalığını oluşturan CAHİDE Derneği Kliniğine düzenlenen teknik gezide öğrenciler Gönüllü Veteriner Hekim Esra Taşkın tarafından önemli bilgiler edindi.

Öğrenciler ihtiyacı olan hayvanların bakımlarına da yardımcı olduğu gibi beraberinde götürmüş olduğu mamaları hayvanlara kendi elleriyle yedirdi. Teknik gezi sonucunda, öğrencilerde sahipsiz hayvanların da unutulmaması gerektiği, onların da sevgiye ve bakıma ihtiyaçları olduğu farkındalığı oluşturuldu.