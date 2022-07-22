GAÜN Tekstil Mühendisliği MÜDEK tarafından yeniden akredite edildi

GAÜN Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Mühendislik Programları alanında akreditasyon vermeye tek yetkili kuruluş olan ve dünya mühendislik akreditasyonu sistemleri tarafından tanınan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2024'e kadar yeniden akredite edildi. Akredite ile bu bölümlerden mezun olan öğrencilerin ulusal ve uluslararası tanınırlıkları artacak.

“Öğrencilerin iş bulmasında büyük bir katkısı var”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, GAÜN Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünün aldığı akreditasyonun öğrencilerin iş bulmasına büyük katkısı olduğunu söyleyerek, “MÜDEK Avrupa'da ve Türkiye'de tanınan uzun süredir mühendislik fakültesinin bölümlerinin bazıları bu sistemin içerisinde yer alıyor. Tekstil Mühendisliği Bölümü'müz bu anlamda iki yıl daha akreditasyon süreci içeresinde devam etmiş olacak. Akreditasyon süreci belli periyotlar halinde ilerleyen, incelemelerin yapılmış olan bir süreç. Akreditasyon süreci öğrenciye diplomasının Avrupa ülkelerinde geçerliliğini sağlıyor. Özellikle öğrenci değişimi yapıldığı zaman MÜDEK akreditasyonu olan bölümlerin öğrencileri Avrupa'daki ve bazı Amerika üniversitelerinde geçerliliği kabul ediliyor. Bunların haricinde öğrencilerin iş bulmasında büyük bir katkısı var. MÜDEK akreditasyonuna sahip olan mezun mühendisler firmalar tarafından öncelikle tercih ediliyor. MÜDEK gelişen çağda ve değişen teknolojiyle ilgili mühendislik eğitimini sürekli geliştiren bir sistematik” dedi.