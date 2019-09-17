GAÜN Timeline Travel Proje Ofisi hizmete girdi

Gaziantep Üniversitesi'nin Erasmus Plus Hibe Programı kapsamında yürüttüğü ilk yükseköğretim projesi olarak AB projeleri alanında önemli bir başarı getiren ve geçtiğimiz Ağustos ayı sonunda tamamlanan “Timeline Travel (Zamandizin Yolculuğu) Mimarlık Tarihi Öğrenimi ve Öğretimi için Alternatif Bir Uygulama” Projesi Tanıtım Ofisi, GAÜN Mimarlık Fakültesi'nde açıldı.

Yaklaşık iki yıl önce “Zamandizin Yolculuğu Başlıyor!” sloganıyla yola çıkan ve Gaziantep Üniversitesi'ni AB projeleri alanında gurur verici bir noktaya taşıyan Timeline Travel Projesi, Ağustos sonu itibariyle başarıyla tamamlandı. Projenin tamamlanmasından sonra da sürekliliğini sağlamak, proje sonuçlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasını mümkün kılmak amacıyla oluşturulan proje tanıtım ve uygulama ofisi, Mimarlık Fakültesi, 2. Kat, 208 nolu odada faaliyete geçti. Herkesin ziyaretine açık olan Timeline Travel proje ofisinde, akademisyen ve öğrenciler proje ürünleri ve kullanımı hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca proje ürünlerini kendi akademik alanlarına uyarlamak isteyen ya da proje süresince geliştirilen fikri çıktılara katkıda bulunmak isteyenler de başvurabilecek.

Proje Koordinatörü ve GAÜN Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özgüleş, “Projemizin iki ana ürünü olan Timeline Travel Aracı ile Timeline Travel e-Öğrenme Platformu'nun kullanımını, ofisimize gelerek, doğrudan proje ekibinden öğrenebilirsiniz.” dedi. Timeline Travel e-Öğrenme Platformu'nun sadece GAÜN Mimarlık Fakültesi'nin değil, tüm öğretim üye ve öğrencilerinin kullanımına hazır olduğunu söyleyen Özgüleş, “Başka bölümlerden hocalarımız da kendi derslerini bu sistem üzerinden e-öğrenme derslerine çevirebilir, öğrencilerini bu e-öğrenme sistemini kullanmaya yönlendirebilir. Bu proje ofisi sayesinde hem projenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yeni işbirliklerinin yolu açılmış oluyor, hem de proje deneyimimizi üniversitemizde yeni projeler geliştirmek isteyen meslektaşlarımıza aktarma fırsatı yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

Proje, Gaziantep turizmine de katkı sağlayacak

Özgüleş, projenin turizm alanında da ciddi bir uygulama potansiyeli olduğunu ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını vurgularken de, “İlk olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Zafer Okuducu ile Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Yaptığımız görüşmede Timeline Travel'ın Gaziantep turizmine katkı sağlayacak bir mobil uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla üniversite ile belediye işbirliğinin ilk adımlarını attık. Önümüzdeki aylarda bu kapsamdaki çalışmaları yoğunlaştıracağız” dedi.

Timeline Travel Projesi İTÜ'de!

Proje koordinatörü Muzaffer Özgüleş, geçtiğimiz aylarda proje kapsamında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilen çoğaltıcı etkinlik sonrasında projenin kendi bölümlerindeki mimarlık tarihi derslerinde uygulanması için İTÜ'ye davet edildi. Konu ile ilgili olarak Özgüleş “Projenin en önemli başarılarından biri de henüz proje süresi tamamlanmadan başka üniversitelerdeki akademisyenlerin proje çıktılarını kullanmayı talep etmesi oldu. Bu doğrultuda 2019-2020 akademik yılının Güz döneminde projenin bir pilot uygulaması İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde gerçekleştirilecek” diye konuştu.