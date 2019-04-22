GAÜN ve KSÜ öğrencilerinden ortak sergi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümlerinin birlikte düzenlediği, ART CONTACT adlı öğrenci sergisinin 2'ncisi, bu yıl Kahramanmaraş'ta düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl, Gaziantep Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı serginin, bu yıl Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde açılan ikinci ayağı büyük ilgi gördü. Sergiye, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Şenel'in atölye öğrencileri ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Aksoy'un atölyelerinden 41 öğrenci ürettikleri 60 eserle katıldı. Sergi hakkında konuşan Doç. Dr. Elif Şenel, iki üniversitenin öğrencilerinin eserlerinin birlikte sergilenmesinin, sanatsal bir etkileşim gerçekleştirilmesi anlamında, öğrencileri ve sanat eserlerini buluşturduklarını söyledi. Doç. Dr. Şenel, “Bu sanatsal etkileşimin devamını getirmeyi temenni ediyoruz. Öğrencilerimiz açısından bu tip buluşmalar, sanatsal eğitimlerini emin adımlarla tamamlamaları anlamında çok önemli. Geçen sene olduğu gibi bu sene de bizlerden desteğini esirgemeyen Gaziantep Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'e teşekkür ederim” dedi.

Öğr. Gör. Mehmet Aksoy ise, “Bu sergide övgüyü ve tebrikleri hak eden, büyük gayret ve emek veren eser sahibi öğrencilerimizdir. Fakat bize bu fırsatı veren ve desteğini esirgemeyen başta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Özkarcı'ya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi CAN'a ve bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan Doç. Dr. Elif Şenel'e teşekkür ediyorum. İki üniversitenin ortaklaşa imza atığı bu güzel sanat organizasyonunu hazırlarken biz ve öğrencilerimiz büyük keyif aldık. İnşallah sergiyi gezenlerde aynı şekilde keyif alır” diye konuştu.

18 Nisan 2019 Perşembe günü açılan sergi, 29 Nisan Pazartesi gününe kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda gezilebilecek.