GAÜN yabancı diller yüksekokulu akreditasyonu yenilendi

Pearson Assured Denetimcisi Tarek Salama'nın bizzat yerinde yaptığı ve temelde kurumsal kalite güvencesi, öğrenme eko-sisteminin kalitesi ve ölçme-değerlendirme süreçlerine dayalı incelemeler sonucunda Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bir kez daha Pearson Assured belgesi almaya hak kazandı. Yüksekokul bu sayede Türkiye'de akredite olmuş Yabancı Diller Yüksekokulları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara, “Akredite olmamız ve akreditasyonumuzu yenilememiz sadece Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bizim için değil, bölgedeki diğer üniversiteler, bunların alt birimleri ve gelecekteki öğrencilerimiz için bir referans kaynağı olması bakımından önemli. Bu şekilde kaliteli bir dil eğitimi verdiğimizi bir kez daha kanıtladık ve buna devam edeceğimizin teminatını sağlamış olduk” diye konuştu. Doç. Dr. Cinkara, Yüksekokulda çalışan tüm akademisyen ve idari personele de teşekkürlerini iletti.