Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda mesleki gelişim ve paylaşım günü etkinliği düzenlendi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emrah Cinkara'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik öğretim görevlilerinin seçtikleri temalara uygun olarak dört derslikte sunum yapmaları ve sunumlardan sonra fikir alış verişinde bulunmalarıyla devam etti.

GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu'nda 2019 Şubat ayı içerisinde başlatılan mesleki gelişim sürecinde ilk olarak yüksekokulda çalışan öğretim görevlileri farklı sınıfları ziyarette bulunarak gözlem yaptı.

Mesleki Gelişim Sürecinin ikinci kısmında ise öğretim görevlileri dil öğretimi konusunda yeni kaynaklar, yaklaşımlar, öğretim teknikleri, ideal uygulamalar gibi paylaşımlar konusunda bir araya geldi.