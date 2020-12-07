GAÜN yetişkin eğitimi projesi Türkiye Ulusal Ajansı DEOR toplantısında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından başarıyla yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı), Erasmus Plus Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen proje, “Göç ve Mülteciler konulu Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması ve Kullanılması (DEOR)” toplantısı için seçilen 7 proje arasında yer aldı.

Proje ortakları ile birlikte, Türkiye ile eş zamanlı olarak Yunanistan, İspanya ve Bulgaristan'da yürütülen “Çocuklarının Eğitimle İlgili Sorunlarına Çözüm Sağlamak Amacıyla Mülteci Velilere Öğrenme Becerileri Kazandırma” projesinin sunumu proje yürütücüsü ve Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatma Çapan tarafından yapıldı.

DEOR Toplantısı'nın, Türkiye Ulusal Ajansı koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten proje yürütücüsü Fatma Çapan, “Toplantıya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağladılar. Bizde projemizle, DEOR Toplantısı'na katılım gösteren sayılı projeler arasında yer aldık ve projemizin çıktılarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği hakkında sunumumuzu gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Projenin, başta Suriyeliler olmak üzere proje ortağı ülkelerdeki farklı mülteci gruplarındaki ebeveynlerin, eğitim sürecindeki çocukları ile olan iletişimlerini ve öğrenme süreçlerini geliştirmeyi amaçlayan evrensel bir eğitim modülüdür. Oldukça verimli geçen toplantıya yaklaşık 450 kurum ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı.

Proje ile ilgili detaylı bilgi ve çıktılara ulaşmak için www.refugeeparentseducation.com adresi ziyaret edilebilir.