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GAÜN'de 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi konferansı

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç.

Dr. Yunus Emre Tansü'nun konuşmacı olarak katıldığı “Milli Birlik, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi” konferansı düzenlendi.


GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz çevrimiçi konferansta konuşan Doç. Dr. Tansü, 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle andığını belirterek, Türk milletinin askeri-sivili, genci-yaşlısı, tüm fertleri ile hain darbe teşebbüsüne hep birlikte direndiğini söyledi. Hain darbecilerin ve onları destekleyen dış güçlerin bölgeyi 19. yüzyıldan beri şekillendirmeye çalışan bir geleceğin ürünü olduklarını söyleyen Doç. Dr. Tansü, Türk milletine ve devletine yönelik tehdidin geçmişten günümüze devam ettiğini belirterek, Sultan 2. Abdülhamid, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes ve 15 Temmuz da yaşanan komploların, 31 Mart, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan darbe ve darbe teşebbüslerinin demokrasiye karşı, Türk Devletine ve milletine karşı bir ayar verme çabası olduğunu söyleyerek her teşebbüsün veya darbenin Türkiye'yi her alanda en az 20 sene geri götürdüğünü ifade etti.


Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, konuşmasının devamında ise, "Amaç, Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç haline gelmesini engellemektir. Bölgede ve dünyada istikbali şekillendirmek isteyen güçler, Türkiye'de ve bölgede yerli işbirlikçileri aracılığı ile anti- demokratik rejimler kurmaya, demokrasiyi yok etmeye, iç savaşlar çıkarmaya, kukla rejimler üretmeye ve isteklerine uymayan ülkelere terör belası sarmaya devam etmektedirler. Bu sebeple geleceğimiz olan gençleri korumalı, özgür düşünceli, inançlarına ve değerlerine bağlı yetiştirmeli, aile, köy ve mahalle değerlerinin çözülmesine engel olmalıyız. Hedef daima Türkiye olmuştur. Hain 15 Temmuz ihaneti başarı ile bertaraf edilmiştir. Ancak zaman gaflete düşürecek zaman değildir. Türkiye bölgesel ve küresel bir güç olmanın şafağındadır. Küresel güç ve sermaye bunu engellemek için her yolu denemiştir ve denemeye devam edecektir. Uyanık olmalı, doğan şafağı gece karanlığına çevirmek isteyenler küresel güçleri ve yerli işbirlikçilerinin çabalarını boşa çıkarmalıyız" diye konuştu.

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