GAÜN'DE "6. Lisansüstü Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri" Çalıştayı

Lisansüstü Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri Çalıştayı' GAÜN Mühendislik Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, 6. Lisansüstü Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri Çalıştayı'nın gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve gün boyunca sürecek söyleşilerde katkı sunanlara teşekkür etti. Açılış konuşmasında, ‘Etik ve Mesleki Etik' konularına değinen Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necmettin Yazıcı ise "Günlük hayatımızda yer alan ve hepimizin yaşantısında eksikliğini sürekli hissettiğimiz ve yakındığımız en önemli değer manzumelerindendir. Meslekten mesleğe etik ilkelerde farklılıklar gözlemliyoruz. Tıp etiği ile mühendislik etiği aynı normlar üzerine inşa edilmemiştir ama temel felsefeleri aynıdır. Tüm mesleki ilkelerde temel amaç; toplumun sağlığını emniyetini ve refahını en üst düzeyde tutma ilkesidir. Mühendis toplumun güvenlik, sağlık ve refahını en üst düzeyde gözetir ve gelişmeyi sürdürülebilir hale getirebilmek için gereken koşulları mesleki bir görev olarak saymaktadır" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Yazıcı, modern ve gelişmiş toplumlara bakıldığında insanların en belirgin özeliği sorumluluk sahibi olmaları, kurallara ve yasallara daha iyi riayet ettiklerini gördüklerini söyledikten sonra, ‘Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi' sunumunu gerçekleştirdi.