GAÜN'de 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı

İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (GAİF-2019) GAÜN'de açıldı.

İşsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak ve mesleki eğitimlerle nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla iş arayan ve işverenlerin buluştuğu fuar kapsamında panel, seminer, kurs mülakatları ve konferanslar düzenlenecek.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde iki gün süreyle açık kalacak fuarın açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Prof. Dr. Ali Gür'ün Üniversitelerarası Üst Kurul çalışmaları nedeniyle Ankara'da bulunduğunu, bu nedenle programa katılamadığını belirterek, Prof. Dr. Ali Gür'ün iki gün sürecek olan fuarın hayırlı olması temennisinde bulunduğunu söyledi.

“Yetişmiş insan gücü ülkemizin beşeri sermayesidir”

Ülkemizde milli bir seferberlik başladığını belirten Prof. Dr. Metin Bedir, bu milli seferberliğin başında istihdamla ilgili milli politikaların yer aldığını, dünyada uluslararası ekonomik krizler yaşandığını ve bu krizleri fırsata dönüştüren ender ülkeler arasına ülkemizin ismini yazdırdığını ifade etti. Prof. Dr. Bedir, “Bu krizler geçmişte olduğu gibi bugün de olacak, gelecek te de olacak. Ülkemiz bu mücadelelerden büyük bir başarı ile çıkacaktır. Bu krizlere karşı alınan önlemler ve krizlerden başarı ile çıkmamızın temel nedenlerinden biri, yetişmiş insan gücü ve kabiliyetidir. Yetişmiş bu insan gücü ülkemizin en büyük beşeri sermayesidir. İstihdama yönelik olarak milli mücadelemiz kapsamında düzenlenen fuarın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmasının son bölümünde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Metin Bedir, “Verilen temel bilgileri bir takım kabiliyetlerle donatın. Kabiliyetinizle aldığınız temel bilgileri birleştirin ve istihdamın bir parçası olun” şeklinde konuştu.

İstihdam Fuarı iki gün sürecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum olarak 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, geçen yıl 1 milyon 240 bin 308, bu yıl dolmadan ise 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi.

Uzunkaya, istihdamın ve işsizliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu, işverenlerle arayanları bir araya getirmek için fuar düzenlediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine değinen Uzunkaya, "2000'li yılların başında bir yılda sadece ve sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. 2019 yılında bunca zorluklara rağmen yıl dolmadan 1 milyon 450 bin insanımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" diye konuştu.

Uzunkaya, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına katılanların bir yıllık süreçte istihdam oranının yüzde 90'ların üzerinde, dijitalleşmenin gerektirdiği alanlarda eğitime katılanların istihdam oranının ise yüzde 80'lerde olduğunu aktardı. Avrupa İstatistik Ofisinin 2007 ile 2018 yılları arasındaki istihdam rakamlarını aktaran Uzunkaya, şu değerlendirmeyi paylaştı: “28 ülkenin istihdam piyasasına dahil olan iş gücü 10 milyon 186 bindir. Türkiye'de bu rakam 9 milyon 460 bindir. Türkiye tek başına 28 ülke kadar yeni iş gücü, yeni iş imkanları, istihdam oluşturma durumundadır. Bu yıllar arasına baktığımız zaman 28 ülke 10 milyon 269 bin insanı işe yerleştirmiş. Türkiye tek başına 7 milyon 984 bin insanın istihdamını gerçekleştirmiştir."

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin de fuarı gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: “İŞKUR Gaziantep olarak bugün çok gururluyuz, geleneksel hale getirdiğimiz İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın 7'ncisini icra ediyoruz. Önemli olan insanlar için fuar yapmak, insana dokunmak. Biz bugün bütün dünyanın sorunlarından olan işsizlikle mücadelenin en belirgin noktasındayız. İşsizlikle mücadele etmek, istihdam üretmek her bir ferdin ana temel hedeflerinden bir tanesidir. Gaziantep İŞKUR olarak bütün ortaklarımızla beraber çok büyük destek bekliyoruz."

İstihdamın En'leri Ödül Töreni

Açılış konuşmaları sonrasında İŞKUR İstihdamın En'leri Ödül Töreni düzenlendi. Tören; İŞKUR ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “Özel Politika Gerektiren Kesimlerin Meslek Edindirme Kursları” programlarını en çok gerçekleştiren Kamu kurumu statüsünde bulunan GASMEK ve Engelli Dairesi Başkanlığınca açılan Kamu-İŞKUR iş birliğinde meslek edindirme kursları ve farkındalık üreten Büyükşehir Belediyesine verildi. Ödülü, Büyükşehir Belediyesi adına Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy'a Gaziantep Valisi Davut Gül verdi.

Bakırçılar, Saatçiler ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık'a ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından verildi. 2019 yılında kendi işletmesinde en fazla kadın çalıştırma başarısını gösteren kadın istihdamına katkı sunan SANKO Holding adına Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu'na ödülü Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya tarafından sunuldu. İş başı eğitim ve uygulamalı eğitim programlarını düzenleyerek sanayicilerimizin kalifiye eleman talebinin karşılanmasına ve nitelikli istihdamın sağlanmasını sağlayan Gülsan Holding adını ödülü İnsan Kaynakları Müdürü Ali Ayçin'e Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir verdi.

2019 Yılına en fazla işçi ve engelli istihdamı sağlayan Erdemoğlu Holding adını ödülü Genel Müdür Ali Yılmaz'a, Gaziantep Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Yönetim kurulu Başkanı Ömer Küsbeoğlu tarafından verdi. Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam fuarının gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Altunkaya Grup adına ödülü İnsan Kaynakları Müdürü Ferda Katmerci, İŞKUR Gaziantep çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin'den aldı.

Fuara; Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Kamu kuruluşlarının İl ve Bölge Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, işverenler ve iş arayanlar katıldı.