GAÜN'de aile sempozyumu gerçekleşti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Aile Sempozyumu GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, toplumun en küçük birimi olarak kabul edilen ailenin, sosyal bir yapı olduğu için önemle üzerinde durulması gereken hassas bir konu olduğunun altını çizdi. Dünyada, her toplumda ve sosyal gelişimin her evresinde aile kavramının olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Aile mutluluk ve acının birlikte paylaşıldığı bir ortam. Sağlıklı bireyler yetiştirilirse sağlıklı aile oluşur, sağlıklı aileler de sağlıklı toplumu oluşturur. Bütün gayemiz öğrencileri daha iyi yetiştirmek. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmasında ‘Geleneksel- Modernite Arasında Ailemiz' konusuna değinen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, dünyada aile yapısına bakıldığında durumunun iyiye gitmediğini, bu durumun ciddi bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Sosyolojiye tek ebeveynli çocuklar diye bir kavram girdiğini aktaran Köse, “Bu durum özellikle İskandinav ülkelerinde çok yaygın. Çocuğun annesi var babasını bilmiyor, babası var annesini bilmiyor. Boşanmalar giderek artıyor, evlenmeler azalıyor, evlilik yaşı yükseliyor. Dünya trendlerine bakıldığında ülkemizde aile kavramı daha iyi durumda ama diğer taraftan da ülkemizde özellikle evlilik oranlarına bakıldığında ciddi bir düşüş söz konusu. 2019 yılının TÜİK verilerine göre, evlenenlerin sayısı 542 bin civarındayken, 2020 yılında bu rakam 487 bine düşüyor. Türkiye'de bir yıl içerisinde evlenme oranında yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş var. 2019 yılında 156 binlik bir boşanma oranı var. Bu rakam 2020 yılında ise 135 binlere düşmüş. Boşanma oranlarında bir yılda yaklaşık yüzde 14'lük bir gerileme söz konusu. Evliliğin ilk beş yılı içerisinde, nerdeyse 4 kişiden biri boşanıyor” dedi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş ise “Peygamber efendimiz, annenin, babanın, çocukların yani ailenin nasıl olacağını, aileyi oluşturan bireylerin nasıl davranacağını, büyüklerin küçüklere, küçüklerin büyüklere nasıl davranacağını bizlere öğretti. Biz peygamberimizin öğretileriyle büyüdük. Bu genç nesil, onun öğretileriyle büyümeye devam edecek. Ailelerin yıkılmaması için ve daha güzel bir toplum için biz ilahiyatçıların, insanları daha fazla ziyaret etmesi lazım” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra oturum başkanlığını Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar'ın yaptığı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akpınar, Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Kazıcı ile Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Esen'in konuşmacı olarak katıldığı birinci oturuma geçildi.