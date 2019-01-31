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GAÜN'de akademik ve kültürel söyleyişi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanlığının düzenlediği Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğrenime Erişimlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında ‘Akademik ve Kültürel Söyleyişi’ programı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Toplulukları Başkanlığının düzenlediği Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğrenime Erişimlerinin Desteklenmesi Programı kapsamında ‘Akademik ve Kültürel Söyleyişi' programı düzenlendi.


“Renkleriyle bütün öğrencilerimizi seviyoruz”


GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Suriyeli öğrencilere seslenerek “Sizler kendinizi bu ülkede yabancı olarak görmeyiniz. Bizler hangi milletten olursa olsun renkleriyle bütün öğrencilerimizi seviyor, Türk öğrencilerden ayrı tutmuyoruz. Bizim diğer üniversitelerden daha kaliteli olmamız gerekiyor. Bu nedenle sorumluluklarımızı bilip daha çok gayret göstermeliyiz. Hangi bölümde olursanız olun, kendinizi en iyi şekilde yetiştirin. Çünkü gelecekte ülkenizin sizlere çok fazla ihtiyacı olacak ve ülkenizi kalkındıracaksınız. Hangi probleminiz olursa olsun bize ulaşabilir, bizimle istişare edebilirsiniz. Bizler daima buradayız ve sizlerle beraberiz” diye konuştu.


Çok sayıda Suriyeli öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ‘Kültürler Arası Kaynaşma' konusuna değinen GAÜN Öğretim Görevlisi Hacı Ali Şahin ise, Türk ve Arap uluslarının, asırlarca bir arada yaşamış olmanın etkisiyle gelenek görenek ve kültür bakımından birbirlerine çok benzediğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Ali Çekiç ise, “Göç ve Göçün Psikolojik Etkileri” konusu hakkında bilgi verdi.

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