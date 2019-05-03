GAÜN'de ‘Alija İzzetbegoviç' Anlatıldı

Dr. Arif Özaydın'ın moderatörlüğünde, konuşmacılığını Araştırmacı Yazar Süleyman Gündüz ile Alija Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert'in yaptığı ‘Alijaİzzetbegoviç'i Anlamak' konulu konferans düzenlendi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Arif Özaydın, insanın inanan ve ihtiyacı olan bir varlık olduğunu ve bütün kavgaların ihtiyaç üzerine kurulu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Arif Özaydın öğrencilere seslenerek şunları söyledi: “Üniversitede aldığınız eğitimin yanı sıra konferans, panel, söyleşi gibi programlarda önemli bilgiler edinebilirsiniz. Alija İzzetbegoviç bir fikir ve düşünce, entelektüel ve bir devlet adamı, aynı zamanda doğuyu ve batıyı bilen bir biridir.”

Alija Örnek Bir Lider

Araştırmacı Yazar Süleyman Gündüz, Alija İzzetbegoviç'in doğu ile batı arasında 20. Yüzyılının son çeyreğinde gelmiş hem bilgeliği hem de siyasi önderliğiyle dünyaya örnek teşkil etmiş bir lider olduğunu söyledi. Süleyman Gündüz konuşmasının devamında şunları söyledi: “Gençler onun yaşadığı döneme erişmediği için ancak Alija İzzetbegoviç'i okuyarak biliyorlar. Sorun Alija'yı anlatmak ya da tanıtmak değil, Alija'nın düşüncesini kitlelere ulaştırmak. Çünkü artık çağ yeni bir dönemin eşiğinde. Ya tarih tekerrür edecek yahut tarihte yeni bir dönem başlamış olacak. Alija İzzetbegoviç bize tarihin taşrasında yaşayanların aslında kendi yaşadıkları, kendi sahiplilikleri olduğu coğrafyada daha fazla kiracı olarak kalamazlar. Artık tarihin öznesi olmak konumdadırlar ve o bizim 21.Yüzyıla yeni bir dil inşacısı olarak ortaya çıktı. Yeni bir çağın eşiğindeyiz, bu çağa belirleyecek bir cevabımızın var olup olmadığını aslında sorguluyoruz. Alija, düşünceleriyle, eylemiyle bu çağa verilecek bir cevabımızın var olduğunu gösterdi. Görevimiz Alija'nın o düşüncesini kitlelere ulaştırmak.”

Amacımız Alija'yı Yeni Kuşaklara Aktarmak

Alija İzzetbegoviç'in dünce ve mücadelesine değinen Uluslararası Alija Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert ise, “Düşünce derneğimizi kurduğumuzda bir takım temel ilkeleri vardı, adalet, merhamet ve meşgalet gibi. Alija İzzetbegoviç'ten yaptığımız okumalar neticesinde edindiğimiz izlenim ve bilgileri yeni kuşaklara aktarmak çabasında olacağız. Türkiye'nin birçok üniversitesinde bu ve bunun gibi çalışmları sürdürüyoruz. Alija İzzetbegoviç'in barışçıl bir düşünce misyonu vardı. Aynı zamanda eleştirel bir düşünce yapısına sahip bir gençlik arzuluyordu. Tamamen bir takım inşalara teslim olan değil, eleştiren, araştıran, düşünen, okuyan ve bunun üzerine kendisine yol belirleyen bir gençlikten yanaydı.”

Program sonunda Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından, konuşmacılara günün anısına çiçek takdim edildi.