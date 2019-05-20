GAÜN'de bağlama konserine yoğun ilgi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan ‘TMDK Bağlama Takımı Konseri' GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesi'nde öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çeşitli yörelerden türkülerin seslendirildiği Sanat Yönetmenliğini GAÜN Öğretim Görevlisi Hüseyin Kaynak'ın yaptığı konserde, konuk sanatçısı ise Bağlama Virtüözü Çetin Akdeniz oldu. Türkiye'nin en önemli bağlama virtüözlerinden biri olan Çetin Akdeniz bağlamasıyla salonu dolduran müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konsere konuk sanatçı olarak katılan Çetin Akdeniz, Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldığını ama Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nin çok farklı bulduğunu bu anlamda Türkiye'de burasının marka olduğunu söyledi. Gaziantep'in de bağlamaya çok ciddi ilgisinin olduğunu belirten Çetin Akdeniz konuşmasında şunları söyledi: “En son 11 sene önce buraya geldim. Gaziantep Üniversitesi'nde olumlu değişiklikler olmuş. Burada öğrencilerle bir araya geldiğimde öğrencilerin gözlerindeki ışıltısı beni etkiledi. İlk defa düzenlenen bağlama takımı konserini, yetenekli öğrencilerle beraber gerçekleştirdik. Bu önemli etkinliğe sanatçı olarak davet edilmek beni oldukça mutlu etti. Geleceğin bağlama üstatları genç arkadaşlarımızdan çıkacak. En son buraya konsere geldiğimde de burası güzel bir yerdi ama şuan daha da mükemmelleşmiş.”

Genel Sanat Yönetmeni Öğretim Görevlisi Hüseyin Kaynak ise, konseri yoğun bir çalışma sonrası gerçekleştirdiklerini belirttikten sonra emeği geçenlere teşekkür etti. Konsere; Rektör Danışmanları Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez ve Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.