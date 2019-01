GAÜN'de bir ilk daha “Sanat temelli liderlik" eğitimi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) görev yapan daire başkanlarına ve şube müdürlerine Araştırma Görevlisi Fatma Aslan tarafından Eğitim Fakültesi Drama Salonu'nda “Sanat Temelli Liderlik Becerileri” eğitimi verildi.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde sanat temelli eğitimlerin son yıllarda artış gösterdiğini belirten GAÜN Arş .Gör. Fatma Aslan, Türkiye'de ise bilimsel çerçevede bu eğitimi veren ilk üniversitenin Gaziantep Üniversitesi olduğunu söyledi.

İlk GAÜN eğitim veriyor

Sanatın, rasyonelliğe meydan okuyan, genellikle yüksek bir öz farkındalık ve iç gözlem hissi uyandıran yollardan duygularımıza dokunduğunu söyleyen Arş .Gör. Aslan, "Sanat temelli öğrenme; şiir, drama, dans, film, müzik ve tüm görsel sanat biçimlerini içeren sanatsal ifadelerin iş performansının artırılmasında katalizör olarak kullanılması olarak tanımlanabilir. Oxford Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde yöneticilere sanat eğitimleri verilmektedir. Yurtdışında özellikle son on yıldır artan bir şekilde sanat temelli öğrenme yöntemi her alandan yöneticiye uygulanmaktadır. Ancak ülkemizde bu eğitimi bilimsel bir çerçevede veren ilk kurum Gaziantep Üniversitesi olmuştur. Bu eğitimle amacım klasik liderlik eğitimlerinin ötesinde sıradışı bir eğitim tasarlamak ve uygulamaktı. Böylece yöneticiler sıkılmak yerine eğlenerek ve uygulayarak sanatın kendilerine açtıkları pencereden sorgulamalar yapabileceklerdi. Böyle bir eğitim tasarladığımda öncelikle üniversitemiz bünyesinde uygulamak istedim. Bu konuda bana destek olan Rektörümüz Prof.Dr. Ali Gür'e, Rektör Yardımcımız Prof.Dr.Metin Bedir'e, Üniversitemiz Kalite Birimi çalışanlarına ve Antep Enerji Ltd. Şirketine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

10 Gün sürecek olan “Sanat Temelli Liderlik Becerileri” eğitimi kapsamında toplamda 20 saat eğitim verilecek.