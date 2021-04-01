GAÜN'de “Çocuklara Umut Verelim” isimli proje etkinliği gerçekleştirildi

Öğretim Üyesi Sibel Doğru koordinasyonunda “Çocuklara Umut Verelim” isimli proje oluşturuldu. Bu proje çerçevesinde, tedavi gören çocuklara yönelik GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Oditoryum Salonunda etkinlikler gerçekleştirildi.

GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi alan Tıp Fakültesi öğrencileri ile Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümünde tedavisi süren çocuklar Zoom uygulaması üzerinden online olarak bir araya geldi. Etkinlikte dikkat ve konsantrasyonu destekleyen çeşitli zeka oyunları oynandı. Resim çizimi ve boyama etkinliği yapılarak, bu sayede çocukların sosyal, bilişsel, görsel zekaları desteklendi.

Online olarak da bu tür projelerin gerçekleştirilebileceğini söyleyen GAÜN Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sibel Doğru, bu kapsamda farklı etkinlikler de planladıklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi hemşireleri ve Dr. Öğretim Üyesi Sibel Doğru tarafından hazırlanan el-yapımı çocuk oyuncaklar, etkinliğe katılan 16 çocuğa hediye olarak verildi.