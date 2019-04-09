GAÜN'de Çölyak hastaları için özel menü

Çölyak hastalığının toplumda sanıldığından fazla olan bir hastalık olduğunu ve endüstriyel gıdaların daha çok tüketilmesiyle sıklıkla görüldüğünü kaydeden GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taner Gülşen, son zamanlarda tanı yöntemlerinin de artmasıyla bu hastalığın artık toplumda belli bir oranda görülmeye başlandığını ifade etti.

“Rektörümüzü takdirle karşılıyorum”

Çölyak hastalığının glüten adlı alerjen maddeye bağırsakların gösterdiği tepki olduğunu belirten Prof. Dr. Gülşen, “Glüten maddesi buğday ürünlerinde daha çok bulunduğu için insanın beslenmesinin ana parçası olan ekmek bu tip hastalara artık yasak hükmündedir. Düşünebiliyor musunuz, insan yemeğin yanında ekmeği hep ararken bu tip hastalara ekmek yasak deyince tamamen bir hayat değişikliğine uğramak zorunda kalıyor. Bu hastalarımızı raporlarla çeşitli tavsiyelerle yönlendirebiliyorduk ama üniversitemiz yemekhanesinde yapılan bu girişimle oldukça rahatladık çünkü öğrencilerimiz de çölyak diyeti, çölyak için aramış olduğu unu çarşıdan alsa bile ekmek haline getirmek için beli bir ekipmana ihtiyacı vardı. Rektörümüz Prof. Dr. Ali Gür'ü bu yönde atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum” dedi.

“Öğrencilerimizin hayatı kolaylaşacak”

Prof. Dr. Gülşen konuşmasının devamında, “Öğrencilerimiz artık bundan sonra çölyak hastalığına sahip olduğunu belirtmesi halinde onlar için özel bir diyet, özel bir ekmek veriliyor ve hastalarımız bu sayede normale çok yakın bir hayat yaşıyor. Öğrencilerimiz beslenme programını kendisi düzenlemek zorunda kaldığı için güçlük çekiyorlardı. GAÜN Merkezi Yemekhaneye gittiklerinde bu sayede bundan kurtuldular. Çölyak hastalığı diyet yapmak söz konusu olduğunda tamamen normal insan hayatı olarak yaşamına devam eder, hiçbir komplikasyon çıkmaz. Diyetini bozduğu anda tekrar başa döner. Böyle problemli bir hastalıktır ama diyetini yaptığında herhangi bir komplikasyon yaşamaz hatta 6 ay sonra biz onda çölyak hastalığı var mı diye kandan bile anlayamayacak kadar parametreler düzelir” ifadelerini kullandı.

“Bu menü bizim için büyük kolaylık”

Çölyak hastası GAÜN Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisi Murat Dalgıç ise bu uygulamadan önce yemek bulmanın zor olduğunu ifade ederek, “Yemekhanemiz bu yıl glütensiz menü çıkarmaya başladı. Yemekhanemizde hem 4 çeşit ev yemeği çıkıyor hem de kolay ve iki buçuk lira gibi uygun bir ücret ödeyerek bize uygun menüye ulaşabiliyoruz. Glütensiz ürünler dışarıda daha pahalı. Yemekhanenin çölyak hastalarını düşünüp bir menü çıkarması oldukça güzel. Bu menünün çıkması bizim gibi çölyak hastaları için büyük bir kolaylık. Ayrıca yemekhanemizde bu sene çıkan vejetaryen menüsü de var” diye konuştu.

8 Yıldır çölyak hastası olan ve bu yıl Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başladığını belirten Nursena Karadağ da daha önce de arkadaşlarının glutensiz yemek bulmada zorlandığını belirtti. Karadağ, Gaziantep Üniversitesinde böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesinin özellikle çölyak hastaları için önemli olduğunu vurgulayarak Gaziantep Üniversitesi yönetimine farkındalık oluşturduğu için teşekkür etti.