GAÜN'de davullar bahar şenliği için çaldı

Gaziantep Üniversitesinin (GAÜN) bu yıl 25'incisini düzenlediği Kültür Sanat ve Spor Şenliği, davul-zurna eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. GAÜN Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetleri sürdüren öğrenci topluluklarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sırasında öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp, şenlik alanında açılan stantları ziyareti sonrasında öğrencilere hitap etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp öğrencilere seslenerek, bu yıl 25'ncisi düzenlenen Kültür Sanat ve Spor Şenliklerinin oldukça yoğun bir katılım göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Gökalp, “Öğrencilerimizin yoğun ders programlarının sonrasında bahar şenliğinde stres atması, rahatlaması açısından bahar şenliklerini oldukça önemsiyoruz. Öğrencilerimizin bu neşeli hali ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Öğrencilerimizin neşesi hiç eksilmesin ve mutluluğu daim olsun” diyerek, şenliklerin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Prof. Dr. Avni Gökalp'ın açılış konuşmasından sonra sahne alan GAÜN Kültür Müdürlüğü Halkoyunları ekibi tarafından sahnelenen yöresel halk oyunları büyük ilgi görürken; dans topluluğu öğrencileri tarafından yapılan salsa ve hip hop danslarına şenlik alanındaki öğrenciler de zaman zaman eşlik etti.

GAÜN Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyetleri sürdüren öğrenci topluluklarının yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüne GAÜN Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) öğrencilerinin tasarladığı Ecotron-3 isimli kendi ürettikleri yerli alternatif enerjili araç da eşlik etti.

Çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Kültür Sanat ve Spor Şenliği açılış törenine; Rektör Vekili Prof. Dr. Avni Gökalp'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir ve çok sayıda öğrenci katıldı.