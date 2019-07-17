GAÜN'de Demokrasi Hukuk ve 15 Temmuz konferansı

Bayram Özbey tarafından Demokrasi Hukuk ve 15 Temmuz Konferansı verildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün de katıldığı, GAÜN Hukuk Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans, GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisi'nde gerçekleşti. Konuşmasında demokrasinin bir ülkenin halkın seçtiği iktidar tarafından yönetilmesini gerektirdiğini vurgulayarak başlayan Özbey, demokraside en önemli unsurun, halk iradesi olduğunu bunun da seçimlerle belirlendiğini kaydetti. Dr. Özbey, “Seçimle belirlenen iktidarın seçim dışı yollarla değiştirilmesi demokrasiye aykırı bir durumdur. Her darbe güya yararı için yapılmıştır ama bu darbelerin sonucunda ülkeler yarar yerine darbelerden daha çok zarar görmüştür” dedi.

Özbey, ekonomistlerin, Türkiye'de 10 yılda bir tekrarlanan darbelerinin milli gelirin en az 10 katına çıkmasını engellediğini, böylelikle de Avrupa ülkeleriyle rekabet edemeyecek duruma geldiği yolunda hemfikir olduğunu anlatan Dr. Öğretim Üyesi Bayram Özbey, konuşmasının devamında şöyle dedi:

“Ekonominin iyi seyretmesi için de siyasi istikrar önemlidir. Siyasi istikrar olmadığı zaman ekonomik istikrar da olmuyor. Dolayısıyla bu ülkelerin başta ekonomik olarak çökmesine daha sonra birçok kamu hizmetine yeterli kaynak ayrılamadığı için hizmetlerin aksamasına ve toplumun da giderek fakirleşmesine neden oluyor. Hiçbir darbenin meşru gösterilecek bir yanı olamaz, kabul edilemez. Hele bu şekilde devletin kendi silahıyla kendi vatandaşına acımasız, dünyada hiç örneği görülmeyecek bir şekilde ateş edilmesi, insanların öldürülmesi kabul edilebilir, açıklanabilir bir durum değildir. Biz bu tür olayları bir daha ülke, millet olarak yaşamamak için bunları sadece Cumhurbaşkanlığı istediği için değil kendi geleceğimiz için de unutmamamız, unutturmamamız, nesillere bunu anlatmamız gerekir. Japonya hala çocuklarını motive etmek için atom bombası atılan yerleri gezdiriyor. Dolayısıyla biz kendi gençlerimize ülkesi, milleti için motive olmaları için bu tür olayları sıkça tekrarlamaları her vesileyle anlatmaya çalışmalıyız. Bu ülke, 15 Temmuz gibi şu ana kadar hiç benzeri yaşanmamış, yazılmamış, görülmemiş bir darbe yaşadı. Biz bunu anlatmak zorundayız.”

Konferansın sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından Özbey'e teşekkür belgesi takdim edildi.