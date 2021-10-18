GAÜN'de deney hayvanları kullanım kursu tamamlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "V. Deney Hayvanları Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programı" gerçekleşti.

GAÜN Tıp Fakültesi'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, V. Deney Hayvanları Kullanım Kursu'nu önemli bulduğunu belirterek, kursun yararlı olacağına inandıklarını söyledi. Prof. Dr. Balat konuşmasının devamında şunları paylaştı: “Hipokrat,Galen, İbn-i Sina çok iyi bir gözlemciydiler. Tarihçeye bakıldığında, hastalıkları bütün detaylarına kadar yazdıklarını görürsünüz. M.Ö 400 yılında anatomi merak edildiği için ölen hayvanlar üzerinde bu çalışmalar başladı. İlk çizimleri orada görürüz. Galen, Fizyolojiye çok meraklıydı ve canlı hayvan deneylerini ilk kez o zaman kullandı. O dönemde hayvanlar acı hissetmez inancı vardı. Maalesef hayvanlara eziyet içinde bazı deneyler yapılmış oldu. Daha sonra bu süreç evirilerek 1600'lü yıllarda William Harvey ilk kez kalbin pompa görevinin olduğunu yine hayvanlar üzerinde buldu. Louis Pasteur kuduz aşısını yine hayvan çalışmalarıyla buldu. Daha sonra hayvan etik hakları gündeme gelmeye başladı. Bu kursun hepimiz için çok yaralı olacağını ve etik kurallar çerçevesinde bize bu lokomotif görevini daha nasıl sürdüreceklerini değerli hocaların eşliğinde hem etik hem de araştırmanın incelikleriyle öğrenmiş olacaksınız.”

''Teorik ve pratik uygulamalarımız olacak''

Eğitim süreci hakkında kursiyerlere bilgi veren Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdullah Tuncay Demiryürek ise “Hayvan deneyleriyle ilgili sertifika kursunun beşincisini düzenliyoruz. Bu çalışmaya başlamadan önce bazı aşamalardan geçtik. Etik kurulunda böyle bir kursun organizasyonun gerçekleşmesi için karar alındı. Sonrasında kurs programı hazırlandı. Bakanlığa bağlı olarak çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Çevre Orman Bakanlığı'ndan izin aldık. Kurs programı içerisinde bakanlığın belirlediği kriterlere göre 40 saat teorik, 35 saat pratik uygulamalarımız olacak. 8 günlük eğitim programı sonunda öğrencilere bir sınav yapacağız. Sınav sonucunda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanacak” şeklinde konuştu.

Eğitimlerden sonra gerçekleşecek olan sınavda başarılı kursiyerlere eğitim sertifikası verilecek.